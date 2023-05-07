مايو 07, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مطالبات بزيادة مقاعد المكونات في انتخابات كوردستان واعتماد الدائرة الواحدة

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فى :أخبار عــامة
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مطالبات بزيادة مقاعد المكونات في انتخابات كوردستان واعتماد الدائرة الواحدة

طالب وزير الإقليم لشؤون المكونات القيادي في الجبهة التركمانية آيدن معروف، يوم الأحد، بزيادة مقاعد المكونات في إقليم كوردستان.

وقال معروف في مؤتمر صحفي، إن “مكونات إقليم كوردستان تريد اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة فيما تريد الأحزاب والأطراف السياسية الكوردستانية الدوائر المتعددة”.

وأضاف ان “عدد مقاعد المكونات في كوردستان 11 مقعداً وهي مقاعد قليلة، فليس هناك اي تمثيل للإيزيديين والشبك والكاكائيين والزرادشتيين”.

وطالب الوزير معروف بـ”زيادة عدد مقاعد المكونات لكي يكون هناك تمثيل نيابي لكل مكونات اقليم كوردستان”.

وتابع “إنهم كمكونات كانوا دائمًا يؤيدون “إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في موعدها” وليس تأجيلها بأي شكل من الأشكال”

كما قال وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان “إن الانتخابات لها أهميتها وأبعادها الوطنية ، لذلك يجب على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان أن تنظر إليها على أنها قضية مهمة وأن تبعدها عن مشاكلها السياسية وصراعاتها”.

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