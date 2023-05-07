مايو 07, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الإعدام شنقاً للمتهم بقتل هشام الهاشمي (صور)

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فى :أخبار عــامة
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بعد 11 تأجيلاً.. الحكم بالإعدام شنقاً على المتهم بقتل هشام الهاشمي (صور)

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاحد، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن ” محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم ( احمد حمداوي عويد ) عن جريمة قتل الخبير الامني (هشام الهاشمي)”.

وأضاف أن ” المحكمة اصدرت قرارها استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1/ 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 “.

صورة المتهم ادناه:

عدد مرات تأجيل محاكمة المدان ادناه: 

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