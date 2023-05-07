لويس ساكو يهاجم وزيرة الهجرة وريان الكلداني: سرق أملاك المسيحيين

هاجم بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق لويس ساكو، يوم السبت، رئيس حزب بابليون ريان الكلداني ووزيرة الهجرة التابعة لحركة بابليون إيفان فائق.

وقال ساكو في مؤتمر صحفي، إن “ريان الكلداني قام بسرقة أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى ويحاول شراء رجال الدين المسيح بمساعدة امرأة وضعها بمنصب وزير (يقصد وزيرة الهجرة)”.

وأشار إلى ان “الكلداني ليس لديه أهلية لقيادة المسيحيين ويريد السيطرة على المسيح في العراق وهو استحوذ على (كوتا) المسيحيين في الانتخابات”.

وتمنح (الكوتا) في الانتخابات للأقليات حيث تكون حصة المسيحيين 5 مقاعد.

وانتقد ساكو، قيام حركة بابليون وريان الكلداني بحمل صور السيد المسيح والسيدة مريم العذراء والصليب وقال إن “حملها في الشارع والسياسة غير صحيح، فنحن لسنا في حرب صليبية”.