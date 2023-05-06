نيجيرفان بارزاني لتشارلز الثالث: واثق من أن علاقات كوردستان والعراق مع بريطانيا ستتواصل في ظل حكمكم

تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، بالتهاني للملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه ملكاً للملكة المتحدة.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على تويتر: “بالنيابة عن شعب إقليم كوردستان، أتقدم بأحر التهاني للملك تشارلز الثالث على تتويج جلالته ملكاً للمملكة المتحدة والكومنولث”.

وتابع “إنني على ثقة من أن علاقات كوردستان والعراق مع المملكة المتحدة ستتواصل في ظل حكم جلالة الملك”.

On behalf of the people of the Kurdistan Region, I extend my heartfelt congratulations to King Charles III on His Majesty’s coronation as the King of the United Kingdom and Commonwealth realms. I’m confident that the ties between Kurdistan and Iraq with the United Kingdom will… — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) May 6, 2023

وتوج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، السبت، رسمياً على عرش المملكة المتحدة بعد أدائه القسم الملكي.

ووضع رئيس الأساقفة البريطاني تاج القديس إدوارد على رأس الملك، وهي المرة الوحيدة التي يرتدي فيها تشارلز التاج في حياته، حسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وقال الملك تشارلز: “أنا، تشارلز، أقف بإخلاص وبصدق أمام الله، وأشهد وأعلن أنني بروتستانتي مخلص، وأنني وفقاً للقصد الحقيقي للتشريعات التي تضمن الخلافة البروتستانتية على العرش، سوف أؤيد وأحافظ على التشريعات المذكورة بأفضل ما في وسعي وفقاً للقانون”.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن القسم كان مختلفاً عن القسم الذي أدلت به الملكة إليزابيث، والدة تشارلز عام 1953″.

وللمرة الأولى أُضيفت المقدمة التي ألزمت الملك بشكل خاص بأنه “سيسعى إلى تعزيز بيئة يمكن للناس من جميع الأديان والمعتقدات العيش فيها بحرية”.

وأقر رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي بتعدد الأديان في المملكة المتحدة، قائلاً إن كنيسة إنجلترا “ستسعى لتعزيز بيئة يمكن لأتباع جميع الديانات العيش فيها بحرية”، حسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وقام كبير أساقفة كانتربري بتلاوة قسم التتويج، وهو شرط قانوني.

وطلب ويلبي من الملك تشارلز أن يؤكد إلتزامه بالقانون وتعاليم الكنيسة الإنجليزية خلال عهده، ووضع الملك يده على الإنجيل المقدس ويتعهد “بتنفيذ تلك العهود والوفاء بها”.

كما تم تتويج كاميلا، زوجة الملك تشارلز، بمراسم دينية وملكية ووضع نسخة معدلة من تاج الملكة ماري على رأسها.