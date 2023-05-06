مشروع التعليم الجديد يدخل حيز التنفيذ العام الدراسي المقبل

يعد مشروع التعليم الجديد من أهم مشاريع الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لخدمة قطاع التربية، حيث يتكون المشروع من 185 مادة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه العام الدراسي المقبل.

وقالت عضو لجنة التربية في برلمان كوردستان گولستان باقي لـ (باسنيوز): «مشروع التعليم الذي أرسله مجلس الوزراء إلى برلمان كوردستان، عملنا عليه منذ أكثر من عام»، موضحة: «يهدف المشروع إلى المزيد من التنظيم في قطاع التعليم، ويتكون من 185 مادة»، وأردفت: «كان لدينا قانون تعليم من قبل، لكنه لم يكن جيدًا وموسعاً مثل هذا المشروع، لقد تم إنجاز عمل جيد حول مشروع التعليم في الدورة البرلمانية الحالية، وسيؤدي إلى تنظيم أفضل في المستقبل».

گولستان باقي

وأكدت باقي، أن «جميع مواد هذا المشروع مهمة، وأهمها ما يتعلق بإيجاد بيئة جيدة ومنظمة في المدارس حتى يتمكن الطلاب من الحصول على أفضل المعارف».

وأشارت إلى أنه «تم إرسال مشروع القانون إلى رئاسة إقليم كوردستان للحصول على الملاحظات النهائية، ونتوقع أن يدخل المشروع حيز التنفيذ في جميع أنحاء إقليم كوردستان العام الدراسي المقبل».