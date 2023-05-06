ارتفاع صادرات السيارات الأمريكية إلى العراق بنحو 1000%

كشف الخبير الاقتصادي منار المدني، عن ارتفاع صادرات السيارات الأمريكية إلى العراق بنحو 1000%.

وقال المدني في احصائية نشرها، إن”صادرات السيارات الأمريكية الشخصية إلى العراق، ارتفعت بنسبة 306% على أساس فصلي وبنسبة 931% على أساس سنوي لتبلغ مجمل السيارات المصدرة إلى العراق من الولايات المتحدة الأمريكية 1021 سيارة في الربع الأول من 2023 مقارنة مع 99 سيارة فقط في الربع الاول من 2022″.

وأضاف، أن”معدل قيمة السيارات المستوردة ارتفع من 8500 دولار في الربع الأول من عام 2022 إلى 32 ألف دولار للسيارة الواحدة في الربع الأول من 2023 وبلغت قيمة السيارات الأمريكية المصدرة إلى العراق في الربع الأول من 2023 بحدود 32 مليون دولار مقارنة مع 8.5 مليون دولار في الربع الأول من 2022″.

وأشار إلى، أن”هذا الارتفاع، يعود إلى نتيجة الطلب المتزايد على السيارات الأمريكية رباعية الدفع في العراق وارتفع الحصة السوقية للسيارات الامريكية على حساب باقي انواع المناشيء الاخرى”.