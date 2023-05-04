الرئيس بارزاني يبحث مع السفير الألماني أوضاع العراق وعلاقات أربيل – بغداد

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس 4 أيار / مايو 2023، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير الألماني لدى العراق مارتن ييغر، الذي زار الرئيس بارزاني بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وتمنى الرئيس بارزاني خلال اللقاء التوفيق والنجاح للسفير الألماني، وشكر الشعب والحكومة الألمانية على دعمهم لشعب كوردستان في مختلف المراحل.

وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، والتأكيد على أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين.