نيجيرفان بارزاني والسوداني يستعرضان التقدم في مسار حل الإشكالات بين أربيل وبغداد

استعرض رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التقدم في مسار حل الإشكالات بين أربيل وبغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استقبل رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني”.

وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية العامّة في البلاد، وعدد من الملفات على المستوى الوطني، وأهمية تكثيف جهود جميع القوى السياسية من أجل دعم الحكومة في تنفيذ برامجها الخدمية والإصلاحية”.

وأشار السوداني “خلال اللقاء إلى الأولويات في منهج العمل الحكومي، التي تأخذ بعين الاهتمام تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، في جميع محافظات العراق، وفقاً لتطلعاتهم، وبما يعزّز الاستقرار والتنمية الشاملة المتكاملة”.

وختم البيان أن “الاجتماع شهد استعراض التقدم وما أُنجز في مسار حلّ المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يوفّر حلولاً جذرية تخفف، في النهاية، عن كاهل المواطنين، وتدعم العمل المشترك وفقاً للدستور، ومصلحة أبناء شعبنا، في جميع أرجاء العراق”.