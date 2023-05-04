بتوجيه من مسرور بارزاني .. تنفيذ مشاريع خدمية بكلفة تتجاوز ملياري دينار في زاخو

وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بتنفيذ عدة مشاريع خدمية في إدارة زاخو المستقلة باقليم كوردستان.

ووضع المشرف على إدارة زاخو المستقلة گوهدار شیخو، اليوم الخميس، حجر الاساس لعدة مشاريع خدمية وبكلفة تصل الى مليارين و157 مليون و 373 الف و500 دينار.

ومن أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها في منطقة زاخو (مركز الإدارة المستقلة)، توسيع شارع البيشمركة وبناء مستشفى خيري للمصابين بمرض التوحد، وانشاء شبكة للصرف الصحي لبعض المجمعات السكنية وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية.

وأكد شیخو في مؤتمر صحفي، أنه “بناء على توجيهات رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وسيستمر تقديم المشاريع الخدمية لأهالي المنطقة “.