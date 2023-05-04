شركات نفط حذرت من “عواقب وخيمة” لتوقف صادرات نفط كوردستان وراسلت الكونغرس والشيوخ الامريكي بالصدد

أوضح رئيس حزب “المستقبل الدستوري العراقي” انتفاض قنبر، اليوم الخميس، ان مجموعة من الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان والتي كانت قد تشكلت تحت اسم (APIKUR) بعثت رسائل الى عدة جهات ومسؤولين امريكيين في الكونغرس ومجلس الشيوخ الامريكي ، بالاضافة الى الحكومة البريطانية بسبب استمرار توقف تصدير نفط كوردستان ، وتحذر من عواقب وخيمة ستنتج بسبب تأخر بغداد في إعادة تصدير النفط من اقليم كوردستان.

وقال قنبر لـ(باسنيوز)، ان “الرسائل اكدت على ضرورة وأهمية تسريع إعادة تصدير نفط اقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي كما اشارت الى تأثير ذلك الايقاف على الاستثمارات الامريكية في الطاقة وكذلك الى تضرر الشركات الامريكية مما سيؤدي الى تضرر نمو الاقتصاد الأمريكي”.

لافتاً ، الى انه ” سوف يكون لهذه الرسائل دور مؤثر في هذه المسألة”.

مبيناً بان “رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي الجمهوري مايكل ميكول وله تأثير مهم جداً في السياسات والقرارات الحكومية الامريكية تجاوب مع تلك الرسائل واوضح في تغريدة له بانه قلق جداً لكون بغداد تأخرت في إعادة استئناف تصدير نفط اقليم كوردستان وقد طالب ميكول الادارة الامريكية باستخدام كل انواع الضغط للتعامل مع هذه المسألة لكون ايقاف تصدير النفط سيؤثر بالنتيجة على استقرار أمن الطاقة في المنطقة والعالم”.

هذا وكان وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني ، قال الأربعاء 3 مايو/ أيار ، إنه يتوقع التوصل لاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط من الإقليم خلال الأيام القليلة المقبلة ، في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وقال عبد الغني خلال مشاركته في أعمال “منتدى العراق من أجل الاستقرار والازدهار”، الذي عُقد في بغداد وتابعتها (باسنيوز) ، انهم في المراحل الأخيرة من الاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان والتي تخص كيفية التعامل مع الحساب والأموال التي تأتي من كميات التصدير (الإيرادات) والاتفاق على الشركات التي ستشتري كميات النفط المصدر وقد تم ذلك.

كما أشار الى مفاوضات مع الجانب التركي ، وإبلاغ هذا الأخير الجانب العراقي يوجود بعض الاضرار في أنبوب التصدير اثر الزلزال الأخير وان الانبوب بحاجة الى فحص وهذه العملية تقوم بها الشركة المشغلة للانبوب وهي شركة بوتاش ، للتأكد من عدم وجود اضرار تعيق عملية التصدير ، ليتسنى لنا استئنافها.

هذا فيما كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد اكد امس أنه تم الاتفاق مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف على ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.