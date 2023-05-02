نيجيرفان بارزاني ومحسن المندولاي يؤكدان أهمية ​اقرار قانون الموازنة العامة

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندولاوي، أهمية التعاون بين الأطراف السياسية العراقية من أجل تجاوز المصاعب وحل المشاكل والحفاظ على الاستقرار السياسي للبلد، وضرورة وأهمية المصادقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية وتنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية.

واستقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء (2 أيار 2023)، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي.

بيان لرئاسة إقليم كوردستان ذكر أن الجانبين تبادلا الآراء ووجهات النظر حول “أحدث تطورات الوضع السياسي للبلد، وأعمال وبرامج الحكومة الاتحادية العراقية، وموضوع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية وعلاقات أربيل وبغداد”.

وكان المندولاي قد شارك في أربيل اليوم في المؤتمر العلمي الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين، داعياً الحكومة العراقية إلى “تفعيل القرار رقم 426 لسنة 2010 والمتضمن تعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الأثار السلبية المرتكبة في زمن النظام السابق بحق الكورد الفيليين”.

أدناه نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

“استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 2 أيار 2023، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي.

وتم خلال لقاء تبادل الآراء ووجهات النظر حول أحدث تطورات الوضع السياسي للبلد، وأعمال وبرامج الحكومة الاتحادية العراقية، وموضوع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية وعلاقات أربيل وبغداد.

واتفق الجانبان في الرأي بأهمية التعاون بين الأطراف السياسية العراقية من أجل تجاوز المصاعب وحل المشاكل والحفاظ على الاستقرار السياسي للبلد، وأكدا على ضرورة وأهمية المصادقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية وتنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية.

وشغلت مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك جانباً آخر من اللقاء”.