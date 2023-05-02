حكومة إقليم كوردستان : نجحنا بخزن 30 مليون متر مكعب من المياه

أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن نجاح سدود جديدة لها بتخزين ما يقارب 30 مليون متر مكعب من المياه خلال عامي 2022 و 2023 .

وجاء في بيان لموقع حكومة الاقليم :”أن وزارة الموارد المائية في حكومة إقيلم كوردستان أعطت أولوية كبيرة في مجال بناء السدود وإتخذت خطوات مهمة بهذا الخصوص .

وقالت وزارة الزراعة والموارد المائية في بيان:” إن مياه البحيرات ومياه الأمطار ، في السدود الأربعة ، هذا العام تعد خطوة إستراتيجية للحكومة بهدف الاهتمام بالموارد المائية.”

وتابعت الوزارة :”إن بناء هذه السدود وتجميع المياه سيحسن البنية التحتية للمياه ، فضلا عن زيادة وتخزين المياه وإحياء قطاعي الزراعة والري في إقليم كوردستان.

وتقع السدود الأربعة التي تم بناؤها وجمع المياه فيها هذا العام في السليمانية ودهوك وكرميان وأربيل.

ويمكنها معًا إعادة تدوير 28.6 مليون متر مكعب من المياه وهي : –

سد ديوانة في السليمانية بسعة 19 مليون متر مكعب من المياه.

سد خنس في دهوك تبلغ طاقته التخزينية 6.7 مليون متر مكعب من المياه.

– سد تورجار في كرميان بطاقة تخزينية تبلغ 1.7 مليون متر مكعب من المياه.

– سد جمركه في اربيل بسعة تخزين 1.2 مليون متر مكعب من المياه.