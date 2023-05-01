نيجيرفان بارزاني مهنئاً بعيد العمال: نشدد على الاهتمام بحياة ومعيشة العمال وعوائلهم

وجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين 1 أيار / مايو 2023، رسالة تهنئة إلى عمال كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد العمال العالمي.

وقال رئيس إقليم كوردستان في تهنئته: “أحر التهاني والتبريكات لعمال كوردستان والعراق والعالم ونقاباتهم وتنظيماتهم بمناسبة الأول من أيار، اليوم العالمي للعمال”.

واضاف “أقدر عالياً مشاركة وتضحيات عمال كوردستان في الثورة ودورهم البارز وجهودهم الحثيثة في عملية بناء وإعمار كوردستان، راجياً لهم الموفقية”.

وتابع “في هذه المناسبة، وإلى جانب إبداء الدعم والمساندة الكاملين لحقوق ومطالب العمال المشروعة، نؤكد على ضرورة توفير عوامل السلامة والبيئة المناسبة والتنظيم الصحيح لساعات العمل والمساواة في فرص العمل، كما نشدد على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بحياة ومعيشة العمال وعوائلهم وأن تعمل نقابات وتنظيمات العمال بفعالية أكبر في سبيل تأمين وضمان حقوقهم”.

وختم نيجيرفان بارزاني تهنئته قائلاً: “تحية وتقديراً لعوائل وذوي العمال الذين فارقوا الحياة في أوقات العمل، وعلى الجهات المعنية رعاية هذه العوائل من كل النواحي ومساعدتها،أبارك للجميع ذكرى الأول من أيار، وٲرجو للعمال عطلة هانئة آمنة”.