مسرور بارزاني مهنئاً بـ 1 أيار : حكومة إقليم كوردستان تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي للنهوض بالأوضاع المعيشية للعمال

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، 1 أيار / مايو 2023، تهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي.

وقال رئيس الحكومة في بيان: “بمناسبة حلول يوم العمال العالمي، نتقدم بأسمى التهاني وأطيب الأمنيات إلى الطبقة العاملة في كوردستان والعراق والعالم، كما نثمن ببالغ الاعتزاز والتقدير الجهود التي يبذلها عمالنا ودورهم الحيوي في مسيرة إعمار كوردستان وازدهارها”.

وأضاف “تواصل حكومة إقليم كوردستان تنفيذ برنامجها الإصلاحي للنهوض بالأوضاع المعيشية للعمال، وقد جاء إقرار قانون العمل في الإقليم مؤخراً ضمن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة من أجل تحسين حياة العمال وضمان حقوقهم من حيث الصحة والسلامة المهنية وتأمين حقوقهم القانونية، بما يضع حداً لكل أشكال الظلم والتعسف تجاههم”.

وختم مسرور بارزاني قائلاً: “مبارك يوم العمال العالمي، مع تمنياتنا لهم بحياة أفضل”.