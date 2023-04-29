الرئيس بارزاني: يجب إجراء الانتخابات هذا العام حفاظاً على الشرعية والقيم الديمقراطية

الزعيم الكوردي يستقبل وفداً مشتركاً من البعثات الأجنبية في الإقليم

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت 29 نيسان / أبريل 2023 وفداً مشتركاً من البعثات الأجنبية في أربيل، مؤلفاً من روزي كيف، القنصل العام للمملكة المتحدة في أربيل، وجاكو بيرندز، القنصل العام الهولندي في أربيل، وكلاوس ستريشر، القنصل العام الألماني في أربيل، وتوكليد بيج، مسؤولة ممثلية الاتحاد الأوروبي في أربيل، وكاثرين كروفت رئيسة الدائرة السياسية في القنصلية الأمريكية في أربيل.

وتم خلال اللقاء، تبادل الآراء حول آخر المستجدات السياسية والعملية السياسية في إقليم كوردستان وعملية الانتخابات، حيث ثمن الوفد الضيف تحديد موعد الانتخابات في إقليم كوردستان وشدد على أهمية إجراء الانتخابات وإعلاء القيم الديمقراطية.

وأكد الرئيس بارزاني للوفد الضيف، التزام إقليم كوردستان بثقافة الديمقراطية وعملية الانتخابات، مشيراً إلى أن الشعب الكوردي قدم التضحيات من أجل العيش بحرية وترسيخ القيم الديمقراطية، لافتاً إلى أنه بعد انتفاضة الشعب الكوردي عام 1991 أعلن لأول مرة في كويه أنه يجب علينا الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية وإجراء الانتخابات.

كما شدد الرئيس بارزاني للوفد الضيف، على أن كوردستان فوق كل المصالح، وأن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها في إقليم كوردستان هذا العام حفاظاً على الشرعية والقيم الديمقراطية.

وفيما يتعلق بمسألة كيفية مشاركة المكونات في الانتخابات، قال الزعيم الكوردي: «أياً كان قرار المكونات نفسها، سوف ندعم إرادتهم».