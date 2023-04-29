أبريل 29, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يوافق على تخصيص اكثر من 4 مليارات دينار دعماً للقطاع الزراعي

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يوافق على تخصيص اكثر من 4 مليارات دينار دعماً للقطاع الزراعي

كشفت مديرة عام التخطيط والرقابة بوزارة الزراعة والموارد المائية باقليم كوردستان، د. زيدا كريم، اليوم السبت، ان رئيس الوزراء مسرور بارزاني قد وافق على تخصيص موازنة لدعم القطاع الزراعي.

وقالت كريم لـ(باسنيوز): “ان دعم القطاع الزراعي باقليم كوردستان كان من الخطوات الاولى التي تبناها مجلس الوزراء في الكابينة الحكومية التاسعة، بالاضافة الى تسويق المنتجات المحلية ودعم الامن الغذائي ودعم المزارعين”.

واضافت “بموافقة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وجهت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان بصرف 4 مليارات و 201 مليون دينار لشراء المبيدات اللازمة لحماية المنتجات الزراعية والحبوب وخصوصاً القمح من الامراض والآفات الزراعية والحشرات”.

مبينةً بأنه “وجهت وزارة الزراعة والموارد المائية المديريات العامة للزراعة في (أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة وگرميان) لبدأ الاجراءات الإدارية وفقاً للقوانين والتوجيهات، من اجل شراء وتوزيع المبيدات على مزارعي اقليم كوردستان”.

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