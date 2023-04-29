أبريل 29, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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برلمانية عراقية: لا عذر لـ بغداد في عدم إرسال حصة كوردستان من الموازنة

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فى :أخبار عــامة
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برلمانية عراقية: لا عذر لـ بغداد في عدم إرسال حصة كوردستان من الموازنة

أوضحت نائبة في البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، أنه لا عذر لبغداد في عدم إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة.

وقالت بليسا جبار فرمان في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن البرلمان العراقي “أرجأ الموافقة على الميزانية ولا عذر لبغداد في عدم إرسال حصة إقليم كوردستان”.

وأضافت فرمان أن إقرار الموازنة في البرلمان “متأخر جداً وكل جهودنا هي لتثبيت حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق”.

ووقّعت أربيل وبغداد في الرابع من شهر أبريل نيسان الجاري، اتفاقيةً لتصدير النفط من إقليم كوردستان عير ميناء جيهان التركي.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة “سومو” العراقية بيع نفط الإقليم، على أن تودع العائدات في حسابٍ مصرفي يكون تحت إدارة حكومة كوردستان.

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