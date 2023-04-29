أربيل وبغداد تبحثان الاستعدادات لموسم تسويق الحنطة

بحثت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان مع وزارة التجارة العراقية، الاستعدادات لموسم تسويق محصول الحنطة.

وقال مدير عام التجارة في إقليم كوردستان، نوزاد كامل، في تصريح صحفي مشترك مع مدير عام شركة تجارة الحبوب في وزارة التجارة العراقية، حيدر نوري، عقب اجتماع الجانبين في أربيل اليوم السبت (29 نيسان 2023): “اجتمعنا لمناقشة موضوعين، فتح مركزين لاستلام محصول الحنطة في كويسنجق وحرير حيث شكلنا لجنة وزرنا الموقعين، وهناك بعض الملاحظات التي سنقوم بمعالجتها، والثاني مستحقات الموظفين من إقليم كوردستان حيث جلب الوفد معه صكاً لدفعها”.

ولفت إلى أن الجانبين بحثا ايضاً اتخاذ “كل الاحتياطات من أجل موسم تسويقي جيد”.

من جانبه، قال حيدر نوري، إن الاجتماعات بين الجانبين يوم أمس واليوم، هي “تكملة لاجتماعات سابقة بين وزارة التجارة العراقية ووزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان”.

وأشار إلى أن وفد إقليم كودستان قدم في الاجتماع السابق في بغداد طلباً لفتح مركزين تسويقيين في كويسنجق وحرير وتم الاتفاق على زيارة لجنة من بغداد لهما، موضحاً أن “مركز حرير لا يصلح لفتحه هذا العام، فيما بالإمكان فتح مركز كويسنجق بعد معالجة بعض الملاحظات التي تم تأشيرها من قبل اللجنة”.

وتابع: “نحن مقبلون على موسم تسويق ممتاز في إقليم كوردستان باعتبار أن الأمطار كانت جيدة جداً هذه السنة، ونأمل في استلام كميات كبيرة هذا الموسم”.

مدير عام شركة تجارة الحبوب بيّن أن الجانبين بحثا أيضاً “استمرار التعاون بين وزارتي التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ووزارة التجارية العراقية، وقد وجهنا الدعوة لوزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان لزيارة بغداد، وبعد ذلك نقوم بزيارة أخرى إلى إقليم كوردستان، لنبعث رسالة مفادها بأن هناك تعاوناً كبيراً بين الوزارتين”.

حيدر نوري أكد بأنه الجانبين “سيعالجان أي عائق يواجه الموسم التسويقي بصورة مشتركة ومن خلال الزيارات المتبادلة”.

حول المستحقات المالية لموظفي وزارة التجارة العراقية في إقليم كوردستان، قال إنه “تم حسمها بشكل نهائي”.

ودعا الفلاحين في إقليم كوردستان إلى تسليم كامل محصولهم لمراكز الوزارة في دهوك وأربيل والسليمانية، مشدداً على أن “مستحقاتهم المالية تصرف أولاً بأول (…) وكحد أقصى خلال أسبوعين” بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وفي ختام التصريح الصحفي، سلم حيدر نوري صك رواتب موظفي وزارة التجارة العراقية في إقليم كوردستان إلى مدير عام التجارة في إقليم كوردستان.