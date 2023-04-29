وفد من إقليم كوردستان يبحث في ميشيغان التوأمة بين دهوك وديترويت

بحث وفد من إقليم كوردستان مع غرفة التجارة الأميركية الكلدانية، تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين والتوأمة بين مدينتي دهوك وديترويت في ولاية ميشيغان.

واجتمع الوفد الذي ضم محافظ دهوك علي تتر، ورئيس هيئة استثمار إقليم كوردستان محمد شكري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في دهوك اياد حليم، وعضو برلمان كوردستان روبينه أومليك، يوم الجمعة (29 نيسان 2023)، في مدينة ديترويت، مع المسؤولين في غرفة التجارة الأميركية الكلدانية.

وقال محافظ دهوك علي تتر لمراسل شبكة رووداو الإعلامية ديار كوره، إنه “من المقرر التوقيع قريباً على قرار توأمة مدينتي دهوك وديترويت”، مشيراً إلى أنهم بحثوا مع مسؤولي غرفة التجارة الأميركية الكلدانية عدداً من المشاريع التي من المقرر أن تنفذها في إقليم كوردستان.

من جانبه، قال رئيس هيئة استثمار إقليم كوردستان، إن “وفدين تجاريين أميركيين كبيرين من المقرر أن يزورا العراق وإقليم كوردستان” في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن إقليم كوردستان “قام بجميع الاستعدادات من أجل تقديم التسهيلات للشركات الأميركية، كي تتمكن من الاستثمار في المشاريع غير النفطية”.

رئيس هيئة استثمار إقليم كوردستان أكد أن حكومة إقليم كوردستان تقدم التسهيلات للمستثمرين، قائلاً: “جئنا لنقول لهم إن أبواب إقليم كوردستان مفتوحة للاستثمار في جميع المحافظات والإدارات المستقلة”.

محمد شكري بيّن أن الاستثمارات غير النفطية للشركات الأميركية في إقليم كوردستان تبلغ 125 مليون دولار.