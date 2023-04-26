اعتقال 14 مهاجراً كوردياً منذ نحو 3 أشهر في بيلاروسيا

تعتقل السلطات البيلاروسية، منذ نحو ثلاثة أشهر، 14 مهاجراً كوردياً أرادوا الوصول الى الأراضي الأوروبية. أحدهم يبلغ 19 عاماً، وحسب ذويه فإنهم لم يسمعوا عنه منذ الثالث عشر من نيسان الجاري اي شيء سوى خبر اعتقاله.

حسيبة لطيف، والدة حمزة أحد المهاجرين المعتقلين في بيلاروسيا، قالت لشبكة رووداو الإعلامية إن “حمزة اتصل في ظهيرة يوم 12 شباط الماضي بوالده، واخبره بأنهم سيتوجهون الى الغابات اي الحدود البيلاروسية البولندية، وأرسل لي رسالة صوتية قال فيها: أمي ستستقلّنا سيارة الآن، وسنذهب. فقلت له استودعكم الله. هذه كانت آخر رسالة له ولم نتواصل بعد ذلك”.

من جانبه، ذكر المدعو هدايت حمه أمين، والد حمزة، انه “تواصلنا مع السفارة العراقية في روسيا، وهم يخبروننا أنهم بانتظار رد من الحكومة البيلاروسية، نحن كعائلة قلقون من صمت الحكومة البيلاروسية حتى الآن وعدم ردهم برسالة او اتصال حتى الآن، لنعرف اذ كانوا احياء أم أموات”.

فيما أشار ابن عمة حمزة، المدعو عبد الرحمن محمد، الى ان “المشكلة تكمن في ان هؤلاء الشباب اعتُقلوا على الحدود من قبل قوات الجيش البيلاروسي، لأنهم حينها تجولوا وأجروا فحصاً على الحدود، أي أنهم معتقلون من قبل الشرطة”، مضيفاً: “يمكن ان تختلف اجراءات الاعتقال بين الجيش وقوات الشرطة من حيث حقوقهم في التواصل والاتصال، لذلك لا يمكننا ايصال صوتنا اليهم”.

حسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن حمزة و13 شاباً كوردياً آخر معتقلون في أحد سجون مقاطعة بريست بجنوب غرب بيلاروسيا، ووفقاً لمسؤول في السفارة العراقية بروسيا، “إن الشبّان الكورد سالمون لكنهم محتجزون في السجن”.

ويعمل عدد من النواب الكورد بالبرلمان العراقي بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية من أجل إطلاق سراح المهاجرين الكورد الـ 14 عن طريق السفارة العراقية في موسكو.

دارا سيكانياني، عضو مجلس النواب العراقي قال لشبكة رووداو الإعلامية إن “السفارة العراقية اخبرتنا أنها قامت بجميع الإجراءات المتعلقة بها وهي بانتظار موقف الطرف المقابل، توجد في تلك الدولة مجموعة أسس وإجراءات خاصة مُلتزم بها، لكن بالتأكيد ستطلق سراحهم، والمسألة متعلقة بالوقت فقط”.

يذكر ان الشبان الكورد الـ 14، دخلوا الأراضي البيلاروسية عبر تأشيرات سياحية (فيزا)، لذا هم بانتظار إصدار السلطات العراقية جوازات عبور مؤقتة لإعادتهم الى اقليم كوردستان في حين اطلاق سراحهم من السجن.