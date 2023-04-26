حكومة إقليم كوردستان تعلن امتلاء معظم سدودها بالمياه بعد موجة الامطار

اعلنت حكومة اقليم كوردستان، عن خزن كميات كبيرة من المياه بعد موجة الأمطار التي شهدها الإقليم، مشيرة إلى أن امتلاء معظم السدود مما يسهم في إبعاد شبح الجفاف عن المنطقة.

وجاء في بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الاقليم، ان الامطار الغزيرة التي شهدها الإقليم مؤخراً ساهمت بارتفاع منسوب المياه في معظم السدود، والإحصاءات تشير الى خزن كميات كبيرة من مياه الأمطار.

وأوضح أن سد ديوانة في كرميان، أحد السدود التي اكتمل بناؤها العام الماضي، فاضت فيه المياه منذ عدة أشهر، مشيراً الى أن مدير السد كان قد أكد في وقت سابق خزن 20 مليون متر مكعب من الماء في السد.

وأضاف البيان أنه تم الانتهاء من بناء سد توراجار في كرميان أيضا خلال العام الحالي وقد امتلأ السد بالمياه بسرعة قياسية، لافتاً الى ان عضو لجنة الإشراف على بناء السد، أكد أن إجمالي كمية المياه فيه بلغت 1.75 مليون متر مكعب.

ونقل عن مدير سد دربنديخان، قوله إن منسوب المياه في السد ارتفع بشكل ملحوظ، ليصل إجمالي منسوب المياه إلى مليار و684 مليون متر مكعب لتبلغ نسبة الامتلاء في السد إلى 56%.

وأشار البيان كذلك إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب مياه معظم السدود في إقليم كوردستان، ووفقاً لتوقعات الطقس، ستستمر الأمطار بشكل متقطع، مما سيؤدي إلى جمع المزيد من المياه في السدود، لافتاً إلى أن هذا ما يعد خطوة مهمة للحد من آثار الجفاف ومواجهتها.

واوضح ان سد خنس في دهوك، أحد السدود التي اكتمل بناؤها هذا العام وتمكن من البدء في خزن المياه، في 12 نيسان الجاري وغمرت المياه السد ولأول مرة، ناقلا عن مدير السد قوله إنه تم خزن 7 ملايين متر مكعب من المياه.

ولفت إلى أنه في محافظة دهوك ايضا، شهد سد كشكان وسد دهوك 2 خزن كميات كبيرة من المياه وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة إلا أن السدين لم يفيضا.

كما ذكر البيان أن نسبة المياه المتجمعة في بحيرة دوكان بلغت نسبتها 41.5% ومنذ بداية موسم الأمطار ارتفع منسوب مياه سد دوكان بمقدار ستة أمتار و20 سم.

ولفت البيان إلى أنه يوجد في إقليم كوردستان العديد من المشاريع الإستراتيجية لخزن المياه، والبرك والسدود هي من المشاريع التي تمتص الكثير من المياه وهي ستكون من الأسباب المهمة في محاربة الجفاف وزيادة المياه الجوفية، ولهذا الغرض قامت التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم بتنفيذ العديد من المشاريع المهمة والاستراتيجية.