محافظ نينوى لا يستبعد إقالته وتكليف امرأة للمنصب.. فيديو

لم يستبعد رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى نجم الجبوري، يوم الأربعاء، أن تخلفه امرأة في حال تركه، أو إقالته من منصبه.

وقال الجبوري، في تصريح، إن “الكرسي لا يدوم لأحد”، مضيفا “أنني أديت عملي ورسالتي بتصوري وتقديري وتقدير كثير من المنصفين”.

وأضاف أن “الكرسي لا يدوم لنجم الجبوري ولا لمن يأتي بعده”، مشددا على أن “المهم هو تأدية الواجب المكلف به”.

وتابع، “يكفيني شرف أن مدينتنا ومحافظتنا اليوم يشار لها بالبنان، وهذا يكفيني شرف”، مؤكدا “لايهمني أن اغادر هذا الكرسي ليأتي رجل آخر أو امرأة تجلس على هذا الكرسي وتدير المحافظة وهو شيء طبيعي”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر حكومي مطلع، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أرسل كتاباً إلى مجلس النواب لإقالة أربعة محافظين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، في حين نفى المكتب الإعلامي للسوداني الأمر، وقال في بيان، إن كل ما يجري تداوله هو أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام.