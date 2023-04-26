السوداني يفاجئ الكهرباء بـ”كراسه الأصفر” ويقدم عرضاً لم يسبقه به أي رئيس وزراء

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، عن رعاية غير مسبوقة ومتابعة دقيقة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لملف الطاقة الكهربائية وعمل الوزارة.

وقال العبادي في تصريح متلفز مساء اليوم :”رئيس الوزراء يحمل (كراساً أصفر) بجيبه بتنا نخشى منه بسبب الملاحظات الدقيقة التي يدونها فيه وهو (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا واحصاها) به”.

وقال السوداني ان “وزارة الكهرباء ستكون أمام مسؤولية في الصيف المقبل” بحسب العبادي.

ويضيف متحدث الكهرباء، ان السوداني “بشكل يومي يسأل ويتابع خطة وزارة الكهرباء بل يعرف هموم الشارع ويعرف جزئيات دقيقة كون له خدمة ادارية وميدانية قبل وبعد 2003، وهو يعرف حجم المشكلة بل ويشارك في حلولها وعرض العمل كموظف طوعي بوزارة الكهرباء وهذا لم يحدث من اي رئيس وزراء سابق”.

ولفت العبادي الى انه “ولأول مرة خصصت موازنات واموال طوارئ منذ شهر تشرين الثاني الماضي ومنح صلاحيات للوزارة” مبينا ان “رئيس وزراء ولأول مرة جمع وزيري الكهرباء والنفط للعمل كفريق واحد لحل مشكلة الوقود”.

وقال متحدث الكهرباء ان “انتاج الوزارة سيصل الى 24 الف ميكاواط في شهر آيار المقبل بزيادة 3500 ميكاواط وغير قابل للنقصان وهذا إلتزام تعهدت به وزارة الكهرباء أمام رئيس الوزراء”.

وأشار الى “تشغيل وحدتين بمحطة كهرباء عكاز في محافظة الانبار ومحطة ميسان بالغاز الوطني الحر” مؤكدا ان “هناك عناية غير مسبوقة من رئيس الوزراء لملف الكهرباء ويتابع حصص المحافظات”.

وكشف العبادي عن “الاتفاق مع الجانب الايراني بملف الغاز وأعرب عن استعداده الكامل بتجهيزنا 60 مليون متر مكعب في أشهر الصيف وحاليا نجهز بـ 25 مليون متر مكعب لوجود وحدات توليدية متوقفة بسبب عدم وصولنا للذروة بالتجهيز”.

ونوه الى ان “اطفاء التيار الكهربائي (الوطني) في أيام دفع اشتراك المواطنين للمولدات الأهلية هي مشكلة فنية جزئية وليست ظاهرة لكن سيلمس المواطن تغييراً في تجهيز الكهرباء في الصيف المقبل وستكون هناك آلية لحل مشكلة اشتراكات المواطن بالمولدات الأهلية”.