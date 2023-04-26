مالية كوردستان تشكل لجنة للتحقيق في قضية اختفاء الأموال من بنوك السليمانية

شكّلت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، لجنة للتحقيق في اختفاء المبالغ المالية في بنوك محافظة السليمانية.

وبحسب معلومات حصلت عليها (باسنيوز)، فقد تم تشكيل لجنة من قبل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، للتحقيق ومعرفة الحقائق حول اسباب اختفاء الأموال في البنوك بمحافظة السليمانية.

يذكر ان مشكلة اختفاء الأموال قد انتشرت في معظم بنوك السليمانية، مما تسبب في تأخير دفع رواتب الموظفين الذين كان من المفترض ان تُدفع رواتبهم منذ 18 من الشهر الجاري.

وكان الصحفي ژیار محمد، قد كشف في وقت سابق بأن لديه معلومات تفيد بأن الاتحاد الوطني يقوم بتحويل الأموال من الأبواب الخلفية لبنوك السليمانية الى مكان مجهول عبر عربات عسكرية.