أبريل 27, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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متنبئ جوي عراقي: صيف هذا العام سيكون مختلف

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فى :أخبار عــامة
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متنبئ جوي عراقي: صيف هذا العام سيكون مختلف

توقع المتنبئ الجوي العراقي، صادق عطية، أولى أحوال طقس الصيف المقبل ودرجات الحرارة خلاله في البلاد.

وقال عطية في منشور على صفحته في الـ”فيس بوك”: “‏طبقا لتحديثات نماذج الطقس العالمية ومنها الأوروبي الشهري، يتوقع نهاية شهر آيار/ مايو، موجات اعتدال على العراق وكذلك اواسط شبه الجزيرة مما يعني بدايات موسم صيف افضل حالاً من الموسمين السابقين من ناحية درجات الحرارة”.

منوهاً الى ان “هذا لا يعني اننا لن نشهد درجات حرارة خمسينية”.

وأضاف عطية “أما هطول الأمطار، فمتوقع ان تزورنا فواصل مدارية تسبب حالات عدم استقرار ممطرة على فترات خلال فصل الصيف”.

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