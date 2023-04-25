حكومة كوردستان تخاطب الأحزاب السياسية بشأن حيازة الأسلحة

دعت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، القوى والأحزاب السياسية إلى المشاركة في حملات التوعية بشأن حيازة الأسلحة بشكلٍ غير قانوني.

وطالبت الوزارة في رسالةٍ موجّهة إلى القوى السياسية في الإقليم، بضرورة التزامها بخطة الوزارة للتقليل من الجريمة والعنف الناتج عن انتشار الأسلحة بشكلٍ فوضوي.

وتتلخّص خطة وزارة الداخلية الموجّهة للأحزاب والقوى السياسية بـ 5 خطوات، هي:

أولاً- ندعو جميع الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في حملات التوعية بين المواطنين وأعضائهم، حتى لا تكون لديهم أسلحة في المنزل، ولا يحملون أسلحةً بشكلٍ غير قانوني إلا للضرورة القصوى.

ووجود السلاح في المنزل يزيد نسبة العنف والجريمة، ويساهم في حل المشاكل الصغيرة بالعنف، كما أنه ليس من المناسب وجود أسلحة في المنازل إلا إذا كان ذلك ضرورياً لسلامة أفراد الأسرة.

ثانياً- نود إبلاغكم بأنه من الضروري تبليغ أعضائكم وأنصاركم الذين لديهم أسلحة، بضرورة الالتزام بقوانين حيازة السلاح والإجراءات المعمول بها.

ثالثاً- ندعو قنواتكم الإعلامية إلى خدمة حملات نشر الوعي اللاعنفي، بهدف تشجيع المواطنين على حل النزاعات عبر المحاكم والعلاقات الاجتماعية والحوار، والابتعاد عن اللجوء للسلاح والعنف.

رابعاً- ندعو كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى عدم تقديم الأسلحة الفردية (بنادق أو مسدسات) كهدايا لأعضائها وأنصارها في أية مناسبة.

خامساً- ندعو الأحزاب السياسية إلى بناء مستودعات لتخزين أسلحة الحراس، ليقتصر استخدامها داخل المقرات فقط، وعدم اصطحاب الحراس أسلحتهم إلى المنزل، بهدف التقليل من فرص الجريمة والعنف.

وختاماً ومن خلال تنفيذ تلك الخطوات، سيتم خلق بيئة أفضل لمجتمع كوردستان للسيطرة على فلتان انتشار الأسلحة والحد من ظاهرة الصراع المسلح، وبالنهاية كل ذلك يقلل من فرص الجريمة والعنف.

وبالمحصلة، سيكون ذلك من مصلحة المواطنين في حماية أرواحهم وحياتهم، لذلك نتوقّع دعماً وتعاوناً من جميع القوى والأحزاب السياسية.