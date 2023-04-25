العراق يعاني “نقصاً حاداً” بعدد السفراء .. وزير الخارجية يطلب 80 سفيراً “على أقل تقدير”

كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، عن نقص حاد بعدد السفراء، في الوقت الدي يمتلك فيه العراق 84 بعثة دبلوماسية حول العالم، مشيراً إلى أن وزارته بحاجة إلى 80 سفيراً على أقل تقدير.

وقال حسين في تصريح متلفز، إن “العلاقات الدولية لا تعتمد على وجود الجاليات، وهناك بعثات دبلوماسية كثيرة انسحبت في وقت التقشف المالي”، مبيناً: “وجهت بدراسة الوضع العراقي في افريقيا التي تمثل قارة مهمة، ونسعى لتنشيط البعثات الدبلوماسية هناك لخلق سوق نفطي”.

وأضاف حسين أن “الخارجية لديها مشكلة كبيرة بقلة عدد السفراء، إذ يمتلك العراق 84 بعثة دبلوماسية و26 سفيراً فقط”.

وأشار إلى أن “الخارجية تحتاج إلى 80 سفيراً على أقل تقدير، 21 منهم في مقر الوزارة لإدارة الدوائر”، منوهاً في الوقت ذاته إلى وجود “تضخم في عدد الوزراء المفوضين بوزارة الخارجية”.