إحصائيات كاملة عن فيروس كورونا في العراق.. المرتبة 39 عالمياً بعدد الوفيات

انتشرت جائحة فيروس كورونا في العراق، ابتداءً من 24 شباط 2020 في محافظة النجف، عندما فُحصت عيّنة من طالب دين إيراني الجنسية وكانت النتيجة إيجابية لأصابته بمرض فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 (SARS-CoV-2).

واستمر العراق خلال فترة انتشار كورونا في تسجيل ارتفاع لعدد المصابين، الأمر الذي أربك وزارة الصحة التي تعاني من نقص في عدد المستشفيات والمختبرات والمعدات مع انتشار الفرق الطبية لفحص المصابين وحجرهم بما هو متوفر، ما أدى إلى إصابة العشرات من الكوادر الصحية بالفيروس وكذلك استعانت وزارة الصحة بمعرض بغداد الدولي والجوامع والقاعات الكبرى لاستيعاب مرضى كورونا آنذاك.

ويمتلك العراق 295 مستشفى ومراكز تخصصية حكومية، فيما يبلغ أعداد المستشفيات الأهلية 155، بحسب دراسة للواقع الصحي في العراق.

وخلال فترة كورونا في العراق تعطلت الحياة اليومية للعراقيين أجمع بعد إغلاق المطارات والمنافذ والمولات والأسواق التجارية ومنع كل التجمعات البشرية وفرض حظر التجوال الشامل.

*إحصائيات فيروس كورونا في العراق:

-مجموع الإصابات: 2.465.545

-نسبة الإصابات: 6.01%

-مجموع الوفيات: 25.375

-نسبة الوفيات: 1.03%

-مجموع حالات الشفاء: 2.439.497

-نسبة الشفاء: 98.94%

-أجمالي الفحوصات: 19.455.451 (47.6% من أجمالي سكان العراق البالغ عددهم 41.042.701)

-الحالات المستبعدة: 17.078.906 (87.4% من إجمالي الفحوصات)

-الحالات المؤكدة 2,465,545 (12.6% من إجمالي الفحوصات)

*إحصائيات التلقيح ضد فيروس كورونا في العراق:

-مجموع الجرعات: 19.534.812

-الجرعة المدعمة: 272.585

-الجرعة الثانية: 7.938.409

-الجرعة الأولى: 11.323.818

كما جاء العراق في المرتبة الـ 39 عالمياً من حيث عدد الوفيات ب‍فيروس كورونا، وذلك بحسب الشركة الألمانية “ستاتيستا” المختصة في الاحصائيات الدولية.

*أخر تطورات كورونا في العراق

أكدت وزارة الصحة مؤخرا، ان مستوى فيروس كورونا الان في العراق ضعيف واعداد الاصابات ضعيفة وقليلة في الوقت الحالي. وقالت الوزارة، “توقفنا عن اعلان الموقف الوبائي لقلة الاعداد من المصابين ب‍فيروس كورونا”، واضاف ان “جميع الدول اوقفت الاعلان وسيكون هناك موقفا وبائيا يتم مراقبته لجميع الاوبئة في البلاد”.

وتابعت، “لا يمكن الاعلان عن ان العراق خال من كورونا لأنه ليس خاليا والفيروس اشبه بالأنفلونزا ولا يوجد بلد يخلو منه”. كما بينت ان “الاصابات التي تسجل الان قليلة جدا فيما يخص جرعات اللقاح فان الاستيراد يكون حسب الحاجة لها”.

وكان مجلس الوزراء، أصدر قراراً بجلسته يوم الثلاثاء 8 أبريل/ نيسان 2023، بإلغاء قرار مجلس الوزراء (410 لسنة 2021) بشأن اللقاح المضاد ل‍فيروس كورونا، بحسب توصيات اللجنة المختصة بـ (إعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من 8 تشرين الأول 2021 لغاية 27 تشرين الأول 2022)، لاستنفاد الغرض من إصداره.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي، إن “قرار مجلس الوزراء بإلغاء قراره المرقم (410 لسنة 2021) بشأن اللقاح المضاد ل‍فيروس كورونا لا يعني إلغاء كل القرارات الخاصة بجائحة كورونا وإنما ألغى قراراً واحدا فقط”.

وأوضح، أن “القرار الملغى تعلق بالتعاقد مع شركة إماراتية وهذه الشركة هي المسوق الحصري لشركة سينوفارم الصينية، وتوجهنا في وزارة الصحة هو الانفتاح على الشركات العالمية واتجهنا نحو شركات فايزر واسترازينيكا ولا داعي بحصر التعاقد مع شركة معينة لذلك طلبنا إلغاء القرار وصوت مجلس الوزراء على توصيتنا بهذا الشأن”.