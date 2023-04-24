أبريل 24, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني مستذكرا قصف قلعة دزة: ارادة شعب كوردستان كانت اقوى من الطائرات وانتصرت على الظلم والاحتلال

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني مستذكرا قصف قلعة دزة: ارادة شعب كوردستان كانت اقوى من الطائرات وانتصرت على الظلم والاحتلال

استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، مرور 49 عاما على قيام النظام السابق بقصف مدينة قلعةدزة بالطائرات وصواريخ النابالم وقتل مئات المواطنين المدنيين.

وقال الرئيس بارزاني في تغريدة له على “تويتر” : “في الذكرى التاسعة والأربعين لقصف مدينة قلعةدزة وجامعة السليمانية، احيي أرواح شهداء هذه الكارثة و جميع شهداء كوردستان”.

واضاف “كانت هذه الكارثة ظلماً كبيراً وصفحة اخرى من صفحات نظام البعث الوحشية بحق شعب كوردستان، لكن قوة وارادة شعب كوردستان كانت اقوى من الطائرات والنابالم وفي النهاية انتصرت ارادة شعب كوردستان على الظلم و الاحتلال”.

وكانت 4 طائرات حربية تابعة للنظام العراقي السابق ، اقلعت من قاعدة كركوك الجوية، وفي اطار سياسة التدمير والأرض المحروقة في كوردستان التي انتهجها النظام ، قصفت مدينة قلعة دزة في 24 ابريل / نيسان ، ما اسفر عن استشهاد واصابة أكثر من الف من المدنيين ، بضمنهم طلاب جامعة ، ودمرت عشرات المنازل والمحال التجارية.

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