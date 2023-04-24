الرئيس بارزاني مستذكرا قصف قلعة دزة: ارادة شعب كوردستان كانت اقوى من الطائرات وانتصرت على الظلم والاحتلال

استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، مرور 49 عاما على قيام النظام السابق بقصف مدينة قلعةدزة بالطائرات وصواريخ النابالم وقتل مئات المواطنين المدنيين.

وقال الرئيس بارزاني في تغريدة له على “تويتر” : “في الذكرى التاسعة والأربعين لقصف مدينة قلعةدزة وجامعة السليمانية، احيي أرواح شهداء هذه الكارثة و جميع شهداء كوردستان”.

واضاف “كانت هذه الكارثة ظلماً كبيراً وصفحة اخرى من صفحات نظام البعث الوحشية بحق شعب كوردستان، لكن قوة وارادة شعب كوردستان كانت اقوى من الطائرات والنابالم وفي النهاية انتصرت ارادة شعب كوردستان على الظلم و الاحتلال”.

لە ساڵیادی بۆمبارانکردنی شاری قەڵادزێ و زانکۆی سلێمانی لە 24/4/1974 سڵاو لە گیانی پاکی شەهیدانی ئەو کارەساتە و هەموو شەهیدانی کوردستان. ئەو كارەساتە زوڵمێكی گەورە و لاپەڕەیەكی تری دڕندەیی ڕژێمی بەعس بوو بەرانبەر گەلی كوردستان. بەڵام هێز و ئیرادەی گەلی كوردستان لە فڕۆكە و ناپاڵم… — Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 24, 2023

وكانت 4 طائرات حربية تابعة للنظام العراقي السابق ، اقلعت من قاعدة كركوك الجوية، وفي اطار سياسة التدمير والأرض المحروقة في كوردستان التي انتهجها النظام ، قصفت مدينة قلعة دزة في 24 ابريل / نيسان ، ما اسفر عن استشهاد واصابة أكثر من الف من المدنيين ، بضمنهم طلاب جامعة ، ودمرت عشرات المنازل والمحال التجارية.