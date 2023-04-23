ستخلق نحو الف فرصة عمل.. إدارة دهوك تخصص قطع أراض لبناء 13 معملاً

خصصت إدارة محافظة دهوك قطع أراض لبناء 13 معملاً صناعياً ستخلق نحو الف فرصة عمل لشباب المحافظة.

السكرتير الصحفي لمحافظ دهوك مللت عصمت ، قال لـ(باسنيوز): ان ” المحافظ د.علي تتر ترأس اجتماعاً للجنة التنمية الصناعية ودعم المشروعات الصناعية في محافظة دهوك، وبعد تقييم الطلبات المقدمة لبناء المعامل قررت اللجنة تخصيص قطع أراض لبناء 13 معملاً صناعياً “.

مشيراً ، ان هذه المعامل تشمل مختلف القطاعات الصناعية.

عصمت ، أوضح بالقول ان “هذه المشاريع بالإضافة الى زيادة الإنتاج المحلي الصناعي ، ستخلق فرص عمل لـ 849 شخصاً “.

وكان المحافظ د.علي تتر، قد صرح في وقت سابق ، بأنه على مدى السنوات 2020 و2021 و2022 تم تنفيذ 655 مشروعا في محافظة دهوك بتكلفة اجمالية بلغت 488 مليارا 991 مليون دينار.”