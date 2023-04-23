أبريل 23, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

ستخلق نحو الف فرصة عمل.. إدارة دهوك تخصص قطع أراض لبناء 13 معملاً

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

ستخلق نحو الف فرصة عمل.. إدارة دهوك تخصص قطع أراض لبناء 13 معملاً

خصصت إدارة محافظة دهوك قطع أراض لبناء 13 معملاً صناعياً ستخلق نحو الف فرصة عمل لشباب المحافظة.

السكرتير الصحفي لمحافظ دهوك مللت عصمت ، قال لـ(باسنيوز): ان ” المحافظ د.علي تتر ترأس اجتماعاً للجنة التنمية الصناعية ودعم المشروعات الصناعية في محافظة دهوك، وبعد تقييم الطلبات المقدمة لبناء المعامل قررت اللجنة تخصيص قطع أراض لبناء 13 معملاً صناعياً “.

مشيراً ، ان هذه المعامل تشمل مختلف القطاعات الصناعية.

عصمت ، أوضح بالقول ان “هذه المشاريع بالإضافة الى زيادة الإنتاج المحلي الصناعي ، ستخلق فرص عمل لـ 849 شخصاً “.

وكان المحافظ د.علي تتر، قد صرح في وقت سابق ، بأنه على مدى السنوات 2020 و2021 و2022 تم تنفيذ 655 مشروعا في محافظة دهوك بتكلفة اجمالية بلغت 488 مليارا 991 مليون دينار.”

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi