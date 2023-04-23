برلماني كردي: على بغداد دفع تعويضات وقف تصدير نفط كردستان

طالب عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان اقليم كردستان، جهاد حسن، الاحد، الحكومة الاتحادية بإرسال المبالغ التعويضية عن وقف تصدير النفط من كردستان.

وقال حسن لـ(بغداد اليوم)، إن “الإقليم لايستطيع دفع رواتب موظفيه دون عائدات النفط المالية، بالإضافة إلى المبالغ المرسلة من بغداد كسلف مالية”.

وأضاف أن “الإقليم وافق على تصدير النفط عبر شركة تسوق النفط (سومو) وهو لا يتحمل وقف الصادرات من قبل تركيا، لأن هناك قضايا خلافية وقضائية، وبالتالي بغداد ملزمة بإرسال الأموال لحين إقرار قانون الموازنة”.

يذكر ان المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي أعلن الخميس الماضي، أن “هناك بارقة أمل كبيرة” لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان “بعد عطلة عيد الفطر”، منوّهاً إلى أن العمل جار لاستئناف تصدير النفط في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف “ندرك أن عملية ايقاف تصدير النفط تضر بموازنة إقليم كردستان”، مشيراً إلى أن الإقليم “جزء من العراق وهناك اتفاقات لتحالف إدارة الدولة”، و”الاخوة التي تجمعنا فوق الاتفاقات” ما يستدعي وضع “سياسات عقلانية متوازنة”.

وحول قرض الـ 400 مليار لإقليم كردستان، أوضح أن “مجلس الوزراء وافق في جلسته يوم (18 نيسان 2023)، على إرسال دفعة تبلغ نحو 200 مليار دينار إلى إقليم كردستان من أجل تقديم مساعدة فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم والحكومة ستقدم كل التسهيلات والمساعدة التي تمكّن إقليم كردستان ومواطنيه في أن يستمروا بحياتهم الطبيعية”، حتى لو تأخر إقرار الموازنة أكثر من ذلك.