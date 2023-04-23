الإطار: عازمون على تمرير الموازنة بصيغتها الحالية.. بعض الكتل تحاول يائسة تعطيله

أكد “الإطار التنسيقي” ،اليوم الأحد، عزمه على تمرير مشروع الموازنة العامة الاتحادية بصيغتها الحالية ،فيما أشار إلى أن هذه الموازنة تعد من أضخم الموازنات على مرِّ السنوات الماضية.

وقال عضو الإطار النائب مهند الخزرجي ، إن “قوى الإطار عازمة على إقرار الموازنة العامة الاتحادية بصيغتها الحالية”، مشيراً الى “وجود بعض التعديلات الطفيفة التي قد تطرأ على بعض فقرات الموازنة بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون”.

وأضاف الخزرجي، أن “هناك محاولات يائسة من بعض الكتل السياسية لتعطيل إقرار الموازنة سعياً منها لتحقيق مشاريع شخصية وحزبية”، مبيناً، أن “هذه الموازنة تعد من أضخم الموازنات على مرِّ السنوات الماضية لما تتضمنهُ من مشاريع استراتيجيّة اقتصادية مهمه من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال البنى التحتية والتنمية الاقتصادية على مستوى البلاد”.

مؤكداً ، أن “قوى الإطار والمتحالفين معهُ داعمون بقوة لحكومة السوداني عن طريق تمرير قانون الموازنة التي باتت تحقق طموح البرنامج الحكومي الذي وضعهُ السوداني”، لافتاً الى أن “الموازنة الحالية تلبي تطلعات العراقيين وتنسجم مع الحاجة الفعلية في تنمية الاقتصاد وتعظيم موارده في البلاد”.