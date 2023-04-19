أبريل 19, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مسرور بارزاني يوجّه المستشفيات العامة بتقديم العلاج لمرضى الثلاسيميا مجاناً

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

مسرور بارزاني يوجّه المستشفيات العامة بتقديم العلاج لمرضى الثلاسيميا مجاناً

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، جميع المستشفيات الحكومية بتقديم الخدمات الطبية لمرضى الثلاسيميا بشكلٍ مجاني.

وقالت دائرة الإعلام بحكومة كوردستان، عبر بيانٍ لها: “بناءً على توصيةٍ من رئيس وزراء إقليم كوردستان، سيتم إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج بالمجان لمرضى الثلاسيميا”.

وأضاف البيان: “انطلاقاً من مسؤولية حكومة إقليم كوردستان تجاه مرضى الثلاسيميا وأوضاعهم الصحية ومراعاةً للوضع المالي لعوائلهم، أوصى رئيس الحكومة جميع المستشفيات العامة إضافةً لمركز القلب والأشعة بتقديم الفحوصات والعلاج مجاناً لمرضى الثلاسيميا”.

وأكّد بيان دائرة الإعلام والذي تابعته كوردستان 24، أن حكومة الإقليم أكّدت على “ضرورة أن يستفيد جميع مرضى الثلاسيميا من الخدمات الصحية الحكومية مجاناً”.

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi