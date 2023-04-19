سياحة كوردستان تفصح عن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

أكدت هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استكمال استعداداتها لاستقبال السياح خلال أيام عيد الفطر، متوقعةً قدوم عدد كبير منهم.

وقال مدير إعلام وعلاقات الهيئة، إبراهيم عبد المجيد، في بيان “اتخذنا جميع الاستعدادات لاستقبال السياح خلال عيد الفطر، وهناك لجان ستستقبل السياح في السيطرات، وتقدم لهم الارشادات، وقد تم التنسيق مع الأسايش لهذا الغرض”.

ولفت إلى أن “الهيئة ستكون لها لجان داخل المدن أيضاً وليس في السيطرات وحسب، وستفعّل الخط الساخن ليتمكن أي سائح يواجه مشكلة من الاتصال لحل مشكلته”.