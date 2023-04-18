أبريل 19, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

حكومة كوردستان تخصص نحو 200 مليون دينار لترميم قصر أثري في كفري

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

حكومة كوردستان تخصص نحو 200 مليون دينار لترميم قصر أثري في كفري

اعلنت وزارة البلديات والسياحة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص نحو 200 مليون دينار لترميم قصر “مجيد باشا بابان” في مدينة كفري.

وقالت الوزارة في بيان، ان وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، وافق على إنفاق مبلغ 199 مليوناً و305 آلاف دينار على موازنة مديرية الآثار والثقافة في مدينة كفري لترميم قصر “مجيد باشا بابان” في مدينة كفري.

وبينت أن “القصر يعد أحد المواقع الثقافية القديمة في إقليم كوردستان ويحظى باهتمام أهالي إدارة گرميان والسياح، وسيحافظ المشروع على العمارة القديمة والمواقع الثقافية في الإقليم”.

وأولت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان من خلال وزارة البلديات والسياحة اهتماماً كبيراً بالمواقع الأثرية والثقافية في الإقليم، كما أن ترميم قصر “مجيد باشا بابان” يعد من ضمن اهتمام الحكومة بالقطاع الأثري والثقافي.

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi