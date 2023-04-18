إقليم كوردستان يخفف القيود عن استيراد السيارات

أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان تعليمات جديدة بخصوص استيراد السيارات والدراجات النارية، وسيتم إنشاء مراكز تصليح للسيارات في المحافظات والإدارات المستقلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويقول المتحدث باسم مديرية مرور أربيل: “هناك تسهيلات أكبر لاستيراد السيارات”.

الكتاب المرقم (9856) الصادر في (16 نيسان 2023) عن وزارة الداخلية في إقليم كوردستان والخاص بالتعليمات رقم (3) لسنة 2023، أجرت الوزارة بموجبه التعديل الأو لتعليمات وشروط السلامة وتسجيل السيارات والدراجات النارية المستوردة ذات الرقم (7) لسنة 2021.

وعدلت وزارة الداخلية بموجب كتابها، المادة (سابعاً) من التعليمات وقررت أن تكون السيارات المستعملة المستوردة خالية من هذه العيوب:

– الغرق والحرق والقص.

– أن لا يكون بدن السيارة تعرض للقص.

– أن لا تكون مساند الأبواب أو السقف تعرضت للقص.

– أن لا يكون أي من وساداتها الهوائية عاطلاً عن التسجيل.

وتم تعديل النقاط (7، 8، 9، 10) من الفقرة الثانية من المادة (سابعاً) كالآتي:

– يتم إنشاء مراكز تصليح للسيارات في المحافظات والإدارات المستقلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على الملحق رقم (5) من تعليمات العقود الحكومية المرقمة (2) لسنة 2016، ويتم ربط هذه المراكز بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية والاقتصاد.

– تقوم لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد بصياغة الهياكل الإدارية والتقنية لهذه المراكز وتنشرها.

ويضم الكتاب تعليمات جديدة بخصوص استيراد السيارات، وهي:

– استخراج وثيقة COC للسيارة المستعملة في البلد الذي تستورد منه إلى إقليم كوردستان أو في المنافذ الحدودية.

وعن هذه التعديلات في التعليمات، صرح المتحدث باسم مديرية مرور أربيل فاضل حاجي، اليوم الثلاثاء (18 نيسان 2023) لشبكة رووداو الإعلامية، بأن “التعديل يقدم المزيد من التسهيلات لاستيراد السيارات، أي أنه خفف من الشروط المفروضة عليه، ففي السابق كان ممنوعاً استيراد السيارة حتى إن كان حجم الضربة في بدنها سنتمتراً واحداً، لكن هذا الشرط ألغي الآن والشروط الجديدة تمنع فقط استيراد السيارة التي تم قص بدنها”.

وجاءت تعديلات وزارة الداخلية بعد اجتماع بين المستشار القانوني لوزارة الداخلية ومدير عام الجمارك ومديري الجمارك في محافظات (أربيل والسليمانية ودهوك) ونوابهم، كما ورد في الكتاب.