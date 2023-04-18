الحكم باعدام ثمانية مدانين ينتمون لداعش

اصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة حكماً بالاعدام بحق ثمانية مدانين بالانتساب لتنظيم داعش.



وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان له، اليوم الثلاثاء (18 نيسان 2023) ان “محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة حكماً بالاعدام بحق ثمانية مجرمين مودعين في دائرة الاصلاح العراقية (سجن التاجي – سجن الكفل – سجن الكرخ) لقيامهم بالاتفاق والاشتراك فيما بينهم بالاتصال بالسجناء التابعين لتنظيم داعش الارهابي لاعادة هيكلة التنظيم والتخطيط للهروب من السجون وذلك لتنفيذ مشروع ارهابي منظم”.

واشار المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيانه الى ان “المجرمين اعترفوا بقيامهم بتلقي توجيهات باعادة تنظيم داعش الارهابي داخل السجون، وتجنيد السجناء وتنصيب امراء وقادة وربطهم بالتنظيم الارهابي بعد خروجهم من السجون”.

بيان المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، اضاف ان “المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

وتحتوي المادة الرابعة من القانون على بندين، الأول يُعاقبُ بالإعدامِ كل من ارتكبَ بصفتِهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمالِ الارهابية، ويُعاقبُ المحرضُ والمخطط والممولُ وكلُ من مكن الإرهابيينَ من القيامِ بالجريمةِ كفاعلٍ أصلي .

أما البند الثاني فينص على العقابِ بالسجنِ المؤبدِ على كلِ من أخفى عن عمد أي عملٍ إجرامي أو تستَّرَ على شخص إرهابي.