قرابة 600 ألف سائح قصدوا دهوك خلال الربع الأول من العام 2023

أعلنت مديرية السياحة في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، إنهاء الاستعدادات اللازمة لإستقبال السائحين رغم الأضرار التي لحقت ببعض المرافق السياحية جراء السيول التي اجتاحتها قبل أيام بفعل الأمطار الغزيرة.

مدير عام سياحة دهوك خيري علي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن المديرية شكلت لجاناً في مركز محافظة دهوك وفي قضاء العمادية وعقرة وشيخان لإستقبال السائحين خلال عيد الفطر.

ولم يخف المسؤول، الأضرار التي تعرضت لها عدد من الأماكن السياحية خاصة في قضاء العمادية نتيجة للسيول التي غمرتها خلال الأمطار الأخيرة الغزيرة، داعيا حكومة إقليم كوردستان إلى إلى مساعدة أصحاب تلك المرافق والاماكن في اعادة تأهيلها.

وعن احصائية السائحين الذين قصدوا دهوك خلال الربع الأول من العام الحالي، قال علي إن، قرابة 600 الف سائح دخلوا إلى محافظة دهوك خلال تلك الفترة، متوقعا استمرار توافد مزيد من السائحين على المحافظة.