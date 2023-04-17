نيجيرفان بارزاني يشرف على اجتماع بين التحالف الدولي ووزارة البيشمركة

عقد قبل ظهر اليوم الاثنين، وتحت إشراف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اجتماع موسع بين وفد رفيع المستوى للتحالف الدولي برئاسة القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ماثيو مكفارلن، وبين وزارة شؤون البيشمركة والأجهزة المعنية في إقليم كوردستان.

الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، ناقش عملية إعادة التنظيم والإصلاح في قوات البيشمركة وقيم مراحل تنفيذ خطة الإصلاح في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة شؤون البيشمركة ووزارة الدفاع الأمريكية، وبحث أيضاً العقبات والتحديات التي تواجه عملية توحيد قوات البيشمركة وإعادة تنظيمها بالطرق العصرية في إطار وزارة شؤون البيشمركة.

من جانبه، قيم الرئيس نيجيرفان بارزاني المساعدات المستمرة التي قدمها التحالف الدولي للبيشمركة في المراحل والمجالات المختلفة عالياً وأكد على تسريع خطوات إعادة تنظيم البيشمركة وإزالة العقبات التي تعترض سبيل العملية، معبراً عن استعداده لكل التعاون والدعم اللازمين في هذا السياق.

وأكد الجنرال مكفارلن استمرار دعم ومساعدات التحالف الدولي لقوات البيشمركة في مختلف المجالات وفي تنفيذ خطوات إعادة تنظيم قوات البيشمركة في إطار وزارة شؤون البيشمركة بصورة تجعل إقليم كوردستان يمتلك قوة وطنية موحدة خاصة به.