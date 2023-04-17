راصد جوي ينبه العراقيين لـ”عيد ممطر”: طقس ربيعي ممطر بعموم البلاد

توقع المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، طقساً ربيعياً ممطراً يبدأ من يوم الخميس المقبل ويستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقال المنبئ الجوي في بيان إن “حالة جوية ربيعية ممطرة متوقع ان يبدأ تأثيرها في أجواء مدن البلاد اعتبارا من يوم الخميس المصادف 20 نيسان وتستمر في أماكن متفرقة وبشكل متقطع لغاية منتصف الأسبوع المقبل”.

وأضاف عطية “مازالت الحالة تحت المتابعة، والغزارة في مدن شمال البلاد واردة حسب التوقعات الأولية”.

ويتوقع ان يكون اول ايام عيد الفطر يوم الجمعة 21 نيسان الجاري.