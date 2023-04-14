نيجيرفان بارزاني :على الحكومة الاتحادية تعويض ذوي ضحايا الانفال وتنفيذ قرار القضاء اعتبار الأنفال إبادة عرقية

دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية إلى ان تعوض ذوي المؤنفلين، وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الذي عدّ الأنفال جريمة إبادة عرقية وجريمة حرب.

نيجيرفان بارزاني ، قال في بيان: “تمر اليوم الذكرى الخامسة والثلاثون لجرائم الأنفال التي ارتكبها النظام العراقي السابق، في سنة 1988، بحق كوردستان وشعبه. نستذكر بإجلال وإكبار عظيمين أكثر من 182 ألف شهيد مؤنفل، ونُحني الهام أمام أرواحهم الطاهرة ونحيي عوائلهم وذويهم الشامخين الأماجد”.

واضاف “في هذه الذكرى، نؤكد مجدداً بأنه على الحكومة العراقية أن تعوض ذوي المؤنفلين من كل النواحي وتنفذ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا والذي عدّ الأنفال جريمة إبادة عرقية وجريمة حرب، وفي إقليم كوردستان ايضا يجب أن تقدم لهم أفضل الخدمات في إطار الإمكانيات وأن نوليهم المزيد من الاهتمام والعناية”.

واشار نيجيرفان بارزاني الى إن “كيان إقليم كوردستان الدستوري هو ثمرة كفاحٍ ونضالٍ، ومئات الآلاف من شهداء جرائم مرعبة كالأنفال والقصف الكيمياوي، وتضحيات شعب كوردستان، وفي هذه الذكرى دعونا نكرّم أرواح وذكرى الشهداء من خلال وحدة الصف والتلاحم والعمل المشترك من أجل حماية مكاسبنا وحقوقنا، ويجب علينا أن نسعى كل السعي لمزيد من الإقرار على المستوى الدولي بجرائم الأنفال كجرائم إبادة عرقية، والعمل على أن لا تتكرر جرائم مماثلة في أي مكان من العالم، تحية وسلام لأرواح الشهداء”.

وأدت عمليات الأنفال التي شنها النظام العراقي السابق على عدة مراحل عام 1988 ، إلى تدمير أكثر من 5 آلاف قرية واستشهاد أكثر من 182 ألف من المدنيين الكورد الأبرياء، بينهم الآلاف من النساء والأطفال دفنوا أحياء في صحارى جنوب العراق في مقابر جماعية.

كما استخدمت في مراحل حملات الأنفال جميع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً وخاصة السلاح الكيمياوي من الخردل والسيانيد وغاز الأعصاب والفوسفور.