أغضبوا الصدر ودفعوه لتجميد تياره وغلق حسابه.. من هم “أصحاب القضية”؟

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر ، أمس وبشكل مفاجئ، إلغاء مراسم الاعتكاف في مسجد الكوفة في الليلة الأهم من شهر رمضان “ليلة القدر”.

وجاء القرار على خلفية حراك لمجموعة أغضبت زعيم التيار الصدري، تدعي أنها من أنصاره.

أعقب ذلك، إعلان الصدر تجميد التيار الصدري مدة سنة على الأقل ثم إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصدر الصدر بياناً غاضباً تضمن قرارات عقابية صارمة بحق التيار الصدري ومعظم مفاصله، قبل أن يغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك مكتبه ومرقد والده المرجع السيد محمد محمد صادق الصدر.

وقال الصدر في تغريدة على منصة “تويتر”: “أن أكون مصلحاً للعراق.. ولا أستطيع أن أصلح “التيار الصدري” فهذه خطيئة”.

وأضاف: “وأن أستمر في قيادة “التيار الصدري” وفيه “أهل القضية” وبعض من “الفاسدين” وفيه بعض الموبقات.. فهذا أمر جلل”.

وأكمل الصدر: “فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و”براني السيد الشهيد” لمدة لا تقل عن سنة”.. لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربّي أولاً وأمام والدي ثانياً.

وتابع، “كما ويغلق مرقد السيد الوالد (قدس) إلى ما بعد عيد الفطر. على أن تنفذ هذه القرارات من هذه الليلة المباركة فوراً. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منًا. فوالله قد سئمتهم وسئموني”.

ونظمت مجموعة تعرف بـ “أصحاب القضية”، وهم من الموالين للتيار الصدري، تحركًا أثناء الاعتكاف في مسجد الكوفة دعت فيها إلى مبايعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بوصفه “الإمام المهدي”.

يتزعم المجموعة حيدر الأمين “حذام”، والذي ظهر في مقطع فيديو مصور وهو يقول: “في هذه الأيام المباركة، العشرة الأخيرة من شهر رمضان، ستكون هناك حملة إعلان البيعة للإمام الموعود المنتظر السيد مقتدى الصدر عليه السلام”.

وأضاف حذام، “سنبايعه ونعلن أنّه هو الإمام المنتظر ونكون تحت ركابه وفي نصرته، فلا تخذلوا إمام زمانكم”.

إثر ذلك، شهدت النجف الأشرف بحسب مصادر أمنية، حملة اعتقالات بحق زعيم المجموعة والعشرات من عناصرها.