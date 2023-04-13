رئيس إقليم كوردستان يبدي كل الاستعداد لمساعدة المسيحيين الراغبين بالعودة

أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن إقليم كوردستان يريد للمسيحيين البقاء في ديارهم وموطنهم، مبدياً كل الاستعداد من جانب إقليم كوردستان لمساعدة الذين يريدون العودة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة اقليم كوردستان في بيان له، ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اجتمع قبل ظهر اليوم الخميس 13 نيسان 2023، مع رئيس وزراء الفاتيكان غبطة الكاردينال بيترو بارولين.

وجرى خلال الاجتماع التباحث في أوضاع العراق بصورة عامة وأحوال المكونات في إقليم كوردستان والعراق وخاصة المسيحيين ومناطقهم، وتم تسليط الضوء على الجهود الرامية لإبقاء المسيحيين في العراق وإقليم كوردستان.

وعبر رئيس وزراء الفاتيكان عن الشكر والتقدير لدور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومساعيه في سبيل الجمع بين الأطراف وحل المشاكل في العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً دعم الفاتيكان الكامل لإقليم كوردستان.

وأثنى على افتتاح الجامعة الكاثوليكية في إقليم كوردستان وتعاون ودعم حكومة إقليم كوردستان للجامعة ولتوسيعها، ووصف زيارته العام المنصرم إلى أربيل بالناجحة وحالة التعايش في إقليم كوردستان بأنها مبعث ارتياح وتفاؤل.

من جهته، أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان يريد للمسيحيين البقاء في ديارهم وموطنهم، مبدياً كل الاستعداد من جانب إقليم كوردستان لمساعدة الذين يريدون العودة.

كما طالب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الفاتيكان، بدعم وحث الاتحاد الأوروبي على تنفيذ مشاريع الإعمار في مناطق المسيحيين بإقليم كوردستان والعراق.

علاقات أربيل وبغداد، والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، شغلت محوراً آخر للاجتماع.

ويزور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إيطاليا تلبية لدعوة رسمية من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وكان رئيس إقليم كوردستان قد اجتمع اليوم الخميس في قصر أبوستوليك بالفاتيكان مع قداسة البابا فرنسيس.

وخلال الاجتماع، عبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن سعادته للقاء قداسة البابا وأنه وجده بصحة جيدة، راجياً لقداسته الصحة والعافية وطول العمر، ثم قدم فخامته شرحاً موجزاً لأوضاع إقليم كوردستان والعراق وأحوال المكونات الدينية والعرقية.

وأشار إلى أهمية وتأثير زيارة قداسة البابا إلى العراق وإقليم كوردستان مؤكداً أن إقليم كوردستان سيبقى، كما هو دائماً، حامياً لحقوق وحريات المكونات الدينية والعرقية وسيظل وطن التعايش والتسامح للجميع.

من جانبه، وإلى جانب التعبير عن سروره وترحيبه بالزيارة ولقائه من جديد مع نيجيرفان بارزاني، أشاد قداسة البابا بالتعايش السلمي وثقافة قبول الآخر بين المكونات الدينية والعرقية، مشدداً على وجوب الحفاظ على هذه الثقافة في كوردستان والعراق، ووصف قداسته زيارته للعراق وإقليم كوردستان بالذكرى الطيبة.

وفي الختام، أهدى نيجيرفان بارزاني، لقداسة البابا، لوحة رسام كوردي تعبر عن التعايش بين المكونات الدينية والعرقية في إقليم كوردستان.

زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى إيطاليا تأتي بعد ثلاثة أشهر من زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى العراق وإقليم كوردستان.

يشار إلى أن إيطاليا ترتبط بعلاقات عسكرية وتجارية مع العراق وإقليم كوردستان.

لدى إيطاليا التي تعد عضواً في التحالف الدولي ضد داعش من عام 2015، 900 جندي ومستشار في إقليم كوردستان والعراق، كما قامت بتدريب 58 ألفا من أفراد قوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية.

إلى جانب ذلك، قدمت إيطاليا حتى الآن 430 مليون دولار من المساعدات المالية والقروض إلى العراق.