رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي لرئيس إقليم كوردستان: نشكر وقوفكم نيابة عن العالم في الخط الأمامي للحرب ضد الإرهاب

على هامش زيارته الرسمية الى إيطاليا ، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، ظهر اليوم الخميس 13 ابريل/نيسان 2023، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إينيازيو لاروسا.

وشكر نيجيرفان بارزاني ، إيطاليا على دعمها ومساعدتها العراق وإقليم كوردستان في حرب داعش والتصدي للإرهاب.

من جهته عبر رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي عن شكر وتقدير بلاده لإقليم كوردستان ولدور البيشمركة في دحر داعش ، وقال: “نحن نشكركم لأنكم وقفتم نيابة عن العالم في الخط الأمامي للحرب ضد الإرهاب”. واصفاً علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان “بالمهمة وبأنها موضع اهتمام”.

التأكيد على مواصلة تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، وأوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة، شكلت جانباً آخر من الاجتماع.