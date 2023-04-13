أبريل 14, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يوجّه المحافظين في إقليم كوردستان بتسخير كل الجهد الحكومي لإغاثة المتضررين من موجة الامطار

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يوجّه المحافظين في إقليم كوردستان بتسخير كل الجهد الحكومي لإغاثة المتضررين من موجة الامطار

في اتصالات هاتفية معهم

بهدف الاطلاع على أوضاع مختلف مناطق إقليم كوردستان بعد العاصفة وموجة الامطار القوية التي يشهدها إقليم كوردستان وتسببت بفيضانات في بعض المناطق ، اجرى رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، اليوم الخميس 13 ابريل/ نيسان ، اتصالات هاتفية مع محافظي أربيل العاصمة ، دهوك ، السليمانية ، وحلبجة.

وأوصى رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، المحافظين بتسخير كل جهود مؤسسات حكومة إقليم كوردستان لتقديم الدعم والإغاثة اللازمة الى المواطنين المتضررين.

كما شكر رئيس الحكومة المحافظين على الاستعدادات والإجراءات التي اتخذوها للتقليل من التأثيرات السلبية للموجة

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