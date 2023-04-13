رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً إماراتياً

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 13 نيسان (أبريل) 2023، وفداً إماراتياً برئاسة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي الحكومي عبد الله ناصر لوتاه.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أواصر الصداقة والعلاقة المميزة التي تجمع بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما أعرب عن شكره وتقديره لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد على الدعم والمساندة المتواصلة لإقليم كوردستان.

وعبّر مساعد شؤون مجلس الوزراء الإماراتي عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، مشدداً على أن لإقليم كوردستان مكانة خاصة لدى القيادة الإماراتية، كذلك أكد استعداد بلاده لتقديم كل أشكال التنسيق والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان.