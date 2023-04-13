أربيل تحيل تجاراً للقضاء بعد ضبط 100 طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري

أعلنت قائممقامية محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن إحالة عدد من التجار إلى المحاكم بسبب محاولتهم تصريف كميات كبيرة من الأطعمة والأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وقال قائممقام قضاء مركز مدينة اربيل نبز عبد الحميد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، “اننا تعرضنا لمرات عدة ومن على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتقادات وعتب من قبل المواطنين لارتفاع أسعار السلع والبضائع في الأسواق، و هنا نؤكد مرة أخرى انه ينبغي أن نفرق بين رفع الأسعار وارتفاع الأسعار”.

وأوضح ان “ارتفاع الأسعار لا يخضع لتحكم احد وهو أمر طبيعي ويحدث في كل مكان، مستدركا القول غير أن رفع الأسعار أمر غير مسموح به بتاتا وقد اتخذنا اجراءات مع اصحاب مراكز ومحال للتسوق لإستغلالهم ورفعهم الاسعار مع إحالة بعضهم إلى القضاء”.

كما أشار عبد الحميد إلى أنه “منذ بداية شهر رمضان ولغاية الآن أحلنا 9 أشخاص على القضاء لمحاولتهم تصريف اطعمة واشربة غير صالحة للاستهلاك البشري داخل السوق وخاصة التمور”.

وتابع بالقول إنه “قد تم ضبط أكثر من 100 طن من الأغذية منذ بداية شهر رمضان ولغاية الآن”، مبينا أنه “من بين تلك المواد التي تم ضبطها اللحوم الحمراء الهندية المحظورة والكبد والتمر الهندي من التداول في أسواق أربيل والتي تم إدخالها بعمليات تهريب”.