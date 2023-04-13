بغداد واربيل تبحثان انشاء عدد من السدود في اقليم كوردستان ضمن استراتيجية موارد المياه

وفد من حكومة الاقليم اجتمع مع وزير الموارد المائية في الحكومة الاتحادية

ناقش وفد من حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الخميس ، مع وزير الموارد المائية في الحكومة الاتحادية عون ذياب ، تنفيذ عدد من السدود لحصاد المياه في الاقليم والجدوى من تنفيذها وفقاً لما أقر بالدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي والمعدة لغاية العام 2035.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية: أن” الوزير عون ذياب عبد الله استقبل في مكتبه، اليوم الخميس، وفد اقليم كوردستان بعضوية ممثل رئيس حكومة الاقليم بيوار خنسي، وعبد الرحمن خاني مدير عام السدود والخزانات في الإقليم، وكاروان صباح مدير عام الموارد المائية في الإقليم، بحضور الوكيل الفني للوزارة، ومديري الهيئة العامة للسدود والخزانات، والمركز الوطني لإدارة الموارد المائية ومركز دراسات المنطقة الشمالية”.

وأضاف البيان، أنه” جرى خلال اللقاء التأكيد على تنظيم وتنسيق آفاق التعاون المشترك في مجال المياه مع إقليم كوردستان، في ضوء ما يشهده العراق من شحة مائية تؤثر على كمية ونوعية موارده المائية، وفي إطار السعي نحو إرساء الأمن المائي في العراق، وترشيد الاستهلاك وبما يتلاءم والمتطلبات الوطنية ذات الصلة”.

وتابع البيان، أن” الاجتماع ناقش أيضا تنفيذ سدود حصاد المياه والجدوى من تنفيذها، وكذلك إنشاء الإقليم عددا من السدود وحسب ما أقر وفقا للدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والاراضي والمعدة لغاية 2035، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق العالي مع الإقليم في تشغيل منظومات السيطرة الخزنية، والاستفادة من الخبرات لدعم قطاع الموارد المائية في البلاد، في ضوء التوسع السكاني والذي يقابله نقص الواردات المائية”.

وأكد وزير الموارد المائية، بحسب البيان ” أهمية التعاون الجاد والتواصل مع الإقليم، لتأمين المياه لكافة مستحقيها، كون إدارة ملف المياه مسألة إنسانية والمحافظة على تأمينها واجب وطني”، مؤكدا سعي الوزارة جاهدة لتحقيقه، كما تم التطرق لمخاطر تلوث المياه وأهمية وصولها للمواطنين بنوعية جيدة حفاظا على صحة المجتمع”.

وشدد الوزير “على أهمية متابعة متحسسات الرصد الزلزالي على السدود وتحديثها تحسباً لأي طارئ”، داعيا الوفد للمشاركة الفاعلة بمؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه ، والمزمع عقده مطلع شهر أيار القادم، خاصة وأن الإقليم شريك مع الحكومة المركزية بإدارة ملف المياه داخليا وخارجيا”.

البيان أشار الى انه ، من جانبه “قدم ممثل رئيس وزراء إقليم كوردستان دعوة لوزير الموارد المائية لزيارة الإقليم، واللقاء بالمسؤولين، للتباحث في القضايا الهامة ذات الصلة بالواقع المائي، وتشغيل منظومات السيطرة واستمرار أعمال الصيانة لتلك المنشآت الخزنية”.