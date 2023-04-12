أبريل 12, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

أنواء كوردستان تعلن نسب الأمطار المتساقطة خلال الساعات الـ12 الماضية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

أنواء كوردستان تعلن نسب الأمطار المتساقطة خلال الساعات الـ12 الماضية

‏أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الساعات الـ12 الماضية.

‏وذكرت المديرية في بيان، أن “نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الساعات الـ12 الماضية كانت كالاتي:

‏أربيل 20.6 ملم، السليمانية 21 ملم، دهوك 23.8 ملم، شمامك 9.7 ملم، بيرمام 33.5 ملم، زاخو 11.2 ملم، العمادية 49 ملم، بامرني 32 ملم، مانگيش. 36.5 ملم، كاني ماسي 51 ملم، دربنديخان 14.6 ملم، عقرة 25.4 ملم، جمجمال 26.4 ملم، دوكان 11.2 ملم، كلار 10.4 ملم، ميدان 8 ملم، حلبجة 8 ملم، تويلة 4.4 ملم، بيارة 11 ملم، خورمال 5.5 ملم، خانقين 3 ملم، رانية 10.7 ملم، قلعة دزة 19.6 ملم، سيد صادق 8 ملم، چوارتا 32 ملم، بارزان 44.2 ملم، رواندوز 22 ملم، حاج عمران 12.4 ملم، شقلاوة 30.6 ملم، سوران 19.8 ملم.

إلى ذلك، أعلنت دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية يوم الأربعاء، هطول 21 ملم من الأمطار في المحافظة خلال الساعات الـ12 الماضية.

وقال مدير الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية، آسو كمال، في بيان صحفي، إن الأمطار الغزيرة ستستمر اليوم ، موكدا أن 21 ملم من الأمطار هطلت خلال الساعات الـ24 الماضية في السليمانية، ليرتفع الإجمالي إلى 608.7 ملم ، وهذا يعد أعلى بكميات الامطار مقارنة بالعام الماضي التي وصلت في نفس هذا الوقت إلى 378 ملم.

وطالب المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات خاصة تلك المنازل ذات المستويات المنخفضة أو القريبة من المجاري المائية والآبار.

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi