أنواء كوردستان تعلن نسب الأمطار المتساقطة خلال الساعات الـ12 الماضية

‏أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الساعات الـ12 الماضية.

‏وذكرت المديرية في بيان، أن “نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الساعات الـ12 الماضية كانت كالاتي:

‏أربيل 20.6 ملم، السليمانية 21 ملم، دهوك 23.8 ملم، شمامك 9.7 ملم، بيرمام 33.5 ملم، زاخو 11.2 ملم، العمادية 49 ملم، بامرني 32 ملم، مانگيش. 36.5 ملم، كاني ماسي 51 ملم، دربنديخان 14.6 ملم، عقرة 25.4 ملم، جمجمال 26.4 ملم، دوكان 11.2 ملم، كلار 10.4 ملم، ميدان 8 ملم، حلبجة 8 ملم، تويلة 4.4 ملم، بيارة 11 ملم، خورمال 5.5 ملم، خانقين 3 ملم، رانية 10.7 ملم، قلعة دزة 19.6 ملم، سيد صادق 8 ملم، چوارتا 32 ملم، بارزان 44.2 ملم، رواندوز 22 ملم، حاج عمران 12.4 ملم، شقلاوة 30.6 ملم، سوران 19.8 ملم.

إلى ذلك، أعلنت دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية يوم الأربعاء، هطول 21 ملم من الأمطار في المحافظة خلال الساعات الـ12 الماضية.

وقال مدير الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية، آسو كمال، في بيان صحفي، إن الأمطار الغزيرة ستستمر اليوم ، موكدا أن 21 ملم من الأمطار هطلت خلال الساعات الـ24 الماضية في السليمانية، ليرتفع الإجمالي إلى 608.7 ملم ، وهذا يعد أعلى بكميات الامطار مقارنة بالعام الماضي التي وصلت في نفس هذا الوقت إلى 378 ملم.

وطالب المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات خاصة تلك المنازل ذات المستويات المنخفضة أو القريبة من المجاري المائية والآبار.