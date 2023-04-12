السفارة الفرنسية ترفض التعامل مع جواز السفر العراقي الجديد

رفضت السفارة الفرنسية في العاصمة بغداد، التعامل مع جواز السفر العراقي الجديد، فيما لم تتلق السفارة اشعاراً من باريس بموعد التعامل مع الجواز العراقي الجديد.

وقال المنتج السينمائي علي رحيم، لشبكة رووداو الاعلامية، يوم الاربعاء (12 نيسان 2023) انه “من المقرر ان نسافر الى فرنسا بدعوة من مهرجان كان السينمائي، للمشاركة بفيلم (شتاء داوود) والذي فاز بأفضل سيناريو في مهرجان كان قبل سنتين”.

وأوضح علي رحيم: “الان لدينا الدعوة لتلقي الدعم من ادارة المهرجان ليتم بدء تصوير الفيلم”، مستدركاً: “ذهبنا اليوم الى السفارة الفرنسية في بغداد، واخبروني ان جواز السفر الجديد غير معترف به ولا نستطيع التعامل معه”.

المنتج السينمائي علي رحيم، أضاف: “تواصلت مع السفارة الفرنسية بهذا الصدد، وقالوا انه اجراء قانوني ويجب ان يتم حله من قبل الدولة العراقية”، معتقداً أن “الامر لا يتعلق بالسفارة الفرنسية فقط”.

بشأن تأثير ذلك على اجراءات سفره الى فرنسا للمشاركة في مهرجان كان، بيّن علي رحيم: “راسلت السفير لكي نحدد موعد السفر او ترتيب الاجراءات قبل ذلك، وقال لا نعرف متى سيصلنا الاشعار للتعامل مع هذا الجواز العراقي الجديد”.

وأعرب المنتج السينمائي علي رحيم عن استغرابه لعدم التعامل مع جواز السفر العراقي الجديد، متسائلاً: “هل من المعقول عدم الاعتراف بجواز سفر رسمي؟”، لافتا الى انه “وللأسف فإن العراقي غير معترف به كانسان، والان لا يعترفون حتى بجوازه”.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف، لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الاربعاء (12 نيسان 2023) في رد على ما حدث انه سيتابع الموضوع.

يشار إلى أن مدير الجوازات العامة، العميد ماجد الهيازعي، قال في وقت سابق، إن “المديرية مقبلة على خطة واسعة وفعالة بصدد إصدار جواز إلكتروني، مطابق للمواصفات العالمية”.

رئيس مجلس الوزراء العراقي شياع السوداني، افتتح يوم الاثنين (6 آذار 2023)، نافذة الجواز الإلكتروني، منوّهاً إلى أنه سيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد.

بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أشار إلى أن السوداني “تابع خطوات وآليات الإصدار بجميع تفاصيلها، كما أشرف على إصدار أول نسخة جواز إلكتروني في العراق”، فيما ثمّن السوداني جهود العاملين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، لتدشين الجيل الثالث من الجواز الإلكتروني العراقي الجديد، “الذي يتميز بمواصفات فنية عالية المستوى، ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)”.

وأشار السوداني إلى أن “الجواز الإلكتروني الجديد، سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقية والإدارية”، مبيّناً أنه “سيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد”.